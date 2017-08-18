Вчора відбулося засідання радників "нормандської четвірки"

У Мінську в середу, 16 серпня, пройшли переговори політичних радників голів країн "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на слова першого заступника голови МЗС України Вадима Пристайка.

Пристайко не розкрив деталей зустрічі, що пройшла. Він зазначив, що в МЗС поінформовані про її результати, однак вони "не є публічними".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові у "нормандському форматі" назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території.