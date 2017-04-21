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Ведучий на російському телеканалі приніс в студію відро з лайном, - ВІДЕО

В ролі гостя з України на передачі був присутній політолог Сергій Запорожський, якому через фейковий акаунт запропонували з'їсти відро нечистот
Ведучий російського "Першого каналу" приніс у студію відро лайна під час прямої трансляції політичного шоу.
Ведучий на російському телеканалі приніс в студію відро з лайном, - ВІДЕО Скріншот з відео

В ролі гостя з України на передачі був присутній політолог Сергій Запорожський, який буцімто на своєму фейковому акаунті у Twitter написав, що якщо Крим до 1 березня 2017 року не звільнять від російських окупантів, політолог "з'їсть відро лайна". 

"Нарешті в ефірі російського Першого каналу з'явилося те, чого так довго чекав російський глядач - відро з лайном. Зрозуміло, його запропонували з'їсти гостеві з України. Той випадок, коли я повністю згоден із продюсерами російського ТБ. З тими, хто погоджується брати участь у російських телешоу, так і треба чинити", - прокоментував відеозапис блогер Денис Казанський.

Нагадаємо, у лютому неіснуючий радник уряду Швеції з'явився в ефірі телеканалу Fox News у програмі The O'Reilly Factor. Темою передачі була етнічна злочинність у Швеції та вплив на неї міграційних процесів.

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21 04 2017 19:46
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