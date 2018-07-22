Великобританія пригрозила Брюсселю відмовою від виплати £39 млрд за Brexit

За словами британського міністра ситуація, коли що одна сторона виконує свої зобов'язання за угодою, а інша - ні, є неможливою

Велика Британія може відмовитися від виплати ЄС 29 млрд фунтів узгоджених компенсацій.

"Стаття 50 (про вихід зі складу ЄС) вимагає, щоб одночасно із перебігом переговорів про нашу угоду про вихід з ЄС, був також досягнутий прогрес за параметрами наших майбутніх відносин. Виходить, що обидва положення взаємопов'язані ", - заявив міністр з питань Brexit Домінік Рааб, повідомляє The Sunday Telegraph.

Нагадаємо, речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Додамо, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.