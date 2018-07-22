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Великобританія пригрозила Брюсселю відмовою від виплати £39 млрд за Brexit

За словами британського міністра ситуація, коли що одна сторона виконує свої зобов'язання за угодою, а інша - ні, є неможливою
Велика Британія може відмовитися від виплати ЄС 29 млрд фунтів узгоджених компенсацій.
Великобританія пригрозила Брюсселю відмовою від виплати £39 млрд за Brexit Фото: gettyimages.com

"Стаття 50 (про вихід зі складу ЄС) вимагає, щоб одночасно із перебігом переговорів про нашу угоду про вихід з ЄС, був також досягнутий прогрес за параметрами наших майбутніх відносин. Виходить, що обидва положення взаємопов'язані ", - заявив міністр з питань Brexit Домінік Рааб, повідомляє The Sunday Telegraph.

Нагадаємо, речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Додамо, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.

 
 
 
 
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22 07 2018 15:32
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