ПОЛІТИКА НОВИНИВелика Британія може відмовитися від виплати ЄС 29 млрд фунтів узгоджених компенсацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Великобританія пригрозила Брюсселю відмовою від виплати £39 млрд за Brexit
За словами британського міністра ситуація, коли що одна сторона виконує свої зобов'язання за угодою, а інша - ні, є неможливою
Фото: gettyimages.com
"Стаття 50 (про вихід зі складу ЄС) вимагає, щоб одночасно із перебігом переговорів про нашу угоду про вихід з ЄС, був також досягнутий прогрес за параметрами наших майбутніх відносин. Виходить, що обидва положення взаємопов'язані ", - заявив міністр з питань Brexit Домінік Рааб, повідомляє The Sunday Telegraph.
Нагадаємо, речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.
Додамо, що Тереза Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.
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22 07 2018 15:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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