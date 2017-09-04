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Великодній кошик середньостатистичного українця подорожчав на 27%

За рік не подорожчали тільки церковні свічі
У 2017 році вартість великоднього кошику зросла на 27%, у порівнянні з 2016 роком, і в середньому складе 569 гривень.
Великодній кошик середньостатистичного українця подорожчав на 27% Фото: torange-de.com

Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"40% вартості всієї корзини становили м’ясні вироби, а ще 22% – вино. В цілому великодній кошик подорожчав на 27%. У 2016 році він коштував 449 грн., а в 2017 – вже 569 грн.", – написав Олексій Дорошенко.

Він додав, що до списку продуктів великоднього кошика увійшли: 1 кг домашньої буженини та ковбаси, дві пляшки вина "Кагор" українського та молдовського виробництва, паска вагою 0,5 кг, 200 гр вершкового масла, російський сир – 500 гр, хрін 250 гр, сіль 1 кг, десять курячих яєць та пачка церковних свічок.

"За рік не подорожчали тільки церковні свічі. Лідером подорожчання виявився хрін з буряком", – зауважив Дорошенко.

Дорошенко зазначив, що вартість було пораховано за даними однієї з великих торговельних мереж, якої саме – не зазначив.

Нагадаємо, напередодні Великодніх свят 2016 року в Мінекономрозвитку вирішили дослідити динаміку вартості випікання святкової паски порівняно із 2015 роком.

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09 04 2017 19:10
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