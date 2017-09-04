Великодній кошик середньостатистичного українця подорожчав на 27%
Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
"40% вартості всієї корзини становили м’ясні вироби, а ще 22% – вино. В цілому великодній кошик подорожчав на 27%. У 2016 році він коштував 449 грн., а в 2017 – вже 569 грн.", – написав Олексій Дорошенко.
Він додав, що до списку продуктів великоднього кошика увійшли: 1 кг домашньої буженини та ковбаси, дві пляшки вина "Кагор" українського та молдовського виробництва, паска вагою 0,5 кг, 200 гр вершкового масла, російський сир – 500 гр, хрін 250 гр, сіль 1 кг, десять курячих яєць та пачка церковних свічок.
"За рік не подорожчали тільки церковні свічі. Лідером подорожчання виявився хрін з буряком", – зауважив Дорошенко.
Дорошенко зазначив, що вартість було пораховано за даними однієї з великих торговельних мереж, якої саме – не зазначив.
Нагадаємо, напередодні Великодніх свят 2016 року в Мінекономрозвитку вирішили дослідити динаміку вартості випікання святкової паски порівняно із 2015 роком.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат