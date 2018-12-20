Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020
Відповідний законопроект №9355-5 ухвалили під час вечірнього засідання парламенту 20 грудня. Це рішення підтримав 231 депутат.
Зазначається, що у парламенті було зареєстровано 16 законопроектів, якими пропонувалось продовжити мораторій на продаж землі на різні терміни. В тому числі, один з депутатів пропонував продовжити мораторій до 22 квітня 2019 року, мотивуючи це тим, що це день народження Володимира Леніна.
Зазначимо, що наразі в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель. Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, тому єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору оренди.
Водночас, в Україні відсутня інфраструктура для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі, що є формальною причиною для продовження мораторію.
Нагадаємо, що 22 травня стало відомо, що Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує права людини та рекомендував скасувати його.
19 вересня українська юридична компанія, керуючись рішенням ЄСПЛ, подала до суду на нотаріуса, який відмовив у оформленні угоди на купівлю-продаж землі через мораторій. Юристи стверджують, що в Україні діє принцип верховенства міжнародного права над українським, таким чином, рішення Європейського суду має більшу силу, ніж положення Земельного кодексу про заборону на продаж землі.
Додамо, Верховна Рада законодавчо врегулювала можливість освітніх установ здавати в оренду приміщення для надання соціально-побутових послуг учасникам навчального процесу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"