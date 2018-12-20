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Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020

Законопроект №9355-5 ухвалили під час вечірнього засідання парламенту 20 грудня
Верховна Рада України Ухвалила закон, яким продовжується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.
Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020 Фото: policy.info

Відповідний законопроект №9355-5 ухвалили під час вечірнього засідання парламенту 20 грудня. Це рішення підтримав 231 депутат.

Зазначається, що у парламенті було зареєстровано 16 законопроектів, якими пропонувалось продовжити мораторій на продаж землі на різні терміни. В тому числі, один з депутатів пропонував продовжити мораторій до 22 квітня 2019 року, мотивуючи це тим, що це день народження Володимира Леніна.

Зазначимо, що наразі в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель. Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, тому єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору оренди.

Водночас, в Україні відсутня інфраструктура для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі, що є формальною причиною для продовження мораторію.

Нагадаємо, що 22 травня стало відомо, що Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж землі в Україні таким, що порушує права людини та рекомендував скасувати його.

19 вересня українська юридична компанія, керуючись рішенням ЄСПЛ, подала до суду на нотаріуса, який відмовив у оформленні угоди на купівлю-продаж землі через мораторій. Юристи стверджують, що в Україні діє принцип верховенства міжнародного права над українським, таким чином, рішення Європейського суду має більшу силу, ніж положення Земельного кодексу про заборону на продаж землі.

Додамо, Верховна Рада законодавчо врегулювала можливість освітніх установ здавати в оренду приміщення для надання соціально-побутових послуг учасникам навчального процесу.

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20 12 2018 18:35
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