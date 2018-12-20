Верховна Рада прийняла за основу законопроект про "зелені" аукціони

Участь в аукціонах є обов'язковою для суб'єктів господарювання, що претендують на державну підтримку

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №8449-д про впровадження з 2020 року "зелених" аукціонів.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" з другої спроби підтримали 227 народних депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, на початку грудня 2018 року парламентський комітет із ПЕК доопрацював з урахуванням положень семи альтернативних проектів і схвалив законодавчу ініціативу №8449 щодо "зелених" аукціонів.

Згідно з компромісною версією, запуск обов'язкових аукціонів для проектів з ВДЕ заплановано на 1 січня 2020 року. Кінцевий термін підписання попередніх договорів (PrePPA) для завершення початих проектів у сфері ВДЕ на умовах "зеленого" тарифу (незалежно від розміру проекту) - 31 грудня 2019 року.

Участь в аукціонах є обов'язковою для суб'єктів господарювання, що претендують на державну підтримку, для таких проектів: у 2020 році - для вітрових електростанцій (ВЕС) потужністю понад 20 МВт, для всіх інших видів технологій - потужністю більше ніж 10 МВт; у 2021-2022 рр. - для ВЕС потужністю понад 20 МВт, для інших видів ВДЕ потужністю більше ніж 5 МВт. При цьому, починаючи з 1 січня 2023 року, в аукціонах мають брати участь суб'єкти госпдіяльності з проектами щодо ВЕС потужністю понад 3 МВт, із проектами щодо інших ВДЕ потужністю більше ніж 1 МВт.

Проект закону передбачав зниження у 2020 році "зеленого" тарифу для сонячних електростанцій на 25% із подальшим зменшенням на 2,5% щороку. Положення про зниження тарифу для ВЕС у доопрацьованому законопроекті залишається в редакції чинного закону: зниження в 2020 році на 10% із подальшим зниженням на 1,5% щороку протягом наступних трьох років.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила закон, яким продовжується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.