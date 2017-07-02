Верховна Рада збільшила штрафи за сміття в лісі

Верховна Рада збільшила у 5 разів штрафи за забруднення лісів та необережне поводження з вогнем

Верховна Рада збільшила уп'ятеро штрафи за сміття і необережне поводження з вогнем у лісі. Це передбачено законом, який депутати ухвалили у вівторок.

Цим документом Рада привела низку українських законів у відповідність до європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, - інформує BBC.

Документ зокрема передбачає збільшення штрафу за забруднення лісів з 5-10 неоподатковуваних мінімумів громадян до 25-50, а для посадовців - з 10-20 до 50-100 неоподатковуваних мінімумів.

Неоподатковуваний мінімум у 2017 році складає 800 гривень.

За порушення правил пожежної безпеки в лісах штрафи збільшені до 5-15 мінімумів для громадян і до 35-60 для чиновників.

Раніше iPress.ua повідомляв, що протягом 25 найближчих років на території України заборонено полювання на лосів. Заборона почала діяти 3 лютого.