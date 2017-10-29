Від опівночі бойовики п'ять разів порушували режим тиші, застосовували міномети, – штаб

За інформацією штабу АТО, від початку доби 29 жовтня бойовики п'ять разів порушували режим тиші.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

"Від початку доби у районі проведення АТО бойовики не припиняли вогневі провокації, при цьому поодиноко застосовуючи міномети", – зазначили в штабі.

Уночі з 82-мм мінометів бойовики били по оборонцях Старогнатівки, що на приморському напрямку. А під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування двічі вели вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків. Із цієї ж зброї проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік Кримського, на луганському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.

Бойовики ОРДО обстріляли з гранатометів житлові будинки в Авдіївці.