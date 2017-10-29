Від опівночі бойовики п'ять разів порушували режим тиші, застосовували міномети, – штаб
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.
"Від початку доби у районі проведення АТО бойовики не припиняли вогневі провокації, при цьому поодиноко застосовуючи міномети", – зазначили в штабі.
Уночі з 82-мм мінометів бойовики били по оборонцях Старогнатівки, що на приморському напрямку. А під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного.
На донецькому напрямку незаконні збройні формування двічі вели вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків. Із цієї ж зброї проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік Кримського, на луганському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.
Бойовики ОРДО обстріляли з гранатометів житлові будинки в Авдіївці.
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