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Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ

Унаслідок цих дій не постраждав жоден український захисник
У штабі АТО заявляють, що напруга вздовж лінії зіткнення на Донбасі дещо ослабла.
Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ Фото: з відкритих джерел

Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети та гранатомети по опорних пунктах ЗСУ біля Луганського. З озброєння БМП ворог обстрілював оборонців Троїцького, а гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по захисниках Новоолександрівки.

Унаслідок цих дій не постраждав жоден український захисник. На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що минулої доби ворог провів 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, внаслідок яких загинув один український військовослужбовець, ще один був поранений.

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23 02 2018 18:36
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