Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ
Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ, інформує прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети та гранатомети по опорних пунктах ЗСУ біля Луганського. З озброєння БМП ворог обстрілював оборонців Троїцького, а гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по захисниках Новоолександрівки.
Унаслідок цих дій не постраждав жоден український захисник. На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що минулої доби ворог провів 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, внаслідок яких загинув один український військовослужбовець, ще один був поранений.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі