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Від початку доби жоден український воїн не загинув, – штаб АТО

Обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ не припиняються
З початку доби 13 травня бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
Від початку доби жоден український воїн не загинув, – штаб АТО Фото: google.com

"Обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ не припиняються. З початку доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Втрат серед українських воїнів не було. Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та, у разі потреби, готові дати противнику гідну відсіч", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 годину 13 травня 2017 року.

На приморському напрямку бойовики найбільш активно обстрілювали опорні пункти сил АТО. Зокрема, зі 120-мм мінометів вони вели вогонь по українських позиціях в районі Новотроїцього, Чермалика, Широкиного та Красногорівки. На тих же ділянках лінії розмежування, а також біля Павлополя та Водяного, незаконні збройні формування періодично били зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Окрім того, українські позиції неподалік Красногорівки та Чермалика потрапили під ворожий обстріл з мінометів калібру 82 мм.

На донецькому напрямку під вогонь зі 120-мм мінометів потрапили позиції українських підрозділів в районі Луганського та Авдіївки. Також опорні пункти сил АТО неподалік Луганського та Верхньоторецького були обстріляні з мінометів калібру 82 мм. Біля Верхньоторецього по бійцях ЗС України вів вогонь снайпер.

На луганському напрямку українські захисники, які виконують завдання в районі Малинового, були обстріляні бойовиками з ручного протитанкового гранатомету. Пізніше по одному з опорних пунктів ЗС України в районі Кримського бойовики одночасно вели вогонь з 82-мм мінометів, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 травня в Краматорську представили нового військового прокурора сил АТО.

Голова місії ОБСЄ закликав сторони подбати про безпеку спостерігачів на Донбасі.

 

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13 05 2017 18:40
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