Голова місії ОБСЄ закликав сторони подбати про безпеку спостерігачів на Донбасі
Про це заявив голова СММ ОБСЄ Україна Ертурул Апакан, передає прес-служба ОБСЄ.
"Потрібно не більше обіцянок, а більше виконання вже існуючих обіцянок. Без виправдань і без зволікання", - заявив Апакан.
Апакан розповів про заходи, які були вжиті, щоб попередити подібні інциденти, у тому числі про обмеження патрулювання асфальтованими і бетонними дорогами.
Нагадаємо, що патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі будуть їздити тільки по дорогах з бетонним покриттям в зв'язку з підривом автомобіля місії 23 квітня.
Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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