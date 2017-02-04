Від ударів Міжнародної коаліції загинули 229 мирних жителів Іраку та Сирії
"Зараз триває розслідування авіаударів по Мосулу, завданих в середині березня, і може виявитися, що вищезгадане число загиблих може значно зрости", - йдеться в заяві штабу коаліції, інформує CNN.
Раніше високопоставлений іракський чиновник в сфері охорони здоров'я, ім'я якого не називається, повідомив, що в Мосулі було знайдено 112 тіл.
Зараз оцінюються повідомлення про загибель 43 мирних жителів - 23 в Іраку і 20 - в Сирії. При цьому наголошується, що 17 з цих повідомлень не заслуговують на довіру.
"Ми шкодуємо про ненавмисну загибель цивільних осіб в результаті зусиль коаліції розгромити ІДІЛ в Іраку і Сирії і висловлюємо найглибші співчуття сім'ям та іншим постраждалим від цих ударів", - йдеться в заяві.
У доповіді також повідомляється, що в період з серпня 2014 року по кінець лютого 2017 коаліція завдала понад 18600 артилерійських ударів або авіаударів.
Як відомо, в кінці жовтня 2016 року Amnesty International повідомила, що за два роки від ударів міжнародної коаліції в Сирії загинули 300 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків