НОВИНИУ Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов'язків загинув співробітник СБУ полковник Юрій Возний.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від вибуху авто СБУ на Донеччині загинув полковник Юрій Возний
Ще троє осіб перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості
Юрій Возний. Фото: ssu.gov.ua
Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля, повідомила прес-служба СБУ.
Ще троє осіб перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Слідство веде Військова прокуратура.
У прес-службі зазначили, що Возний став двадцять третім співробітником СБУ, який віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.
Як повідомляв iPress.ua, у вівторок, 27 червня, в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль зі співробітниками СБУ.
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