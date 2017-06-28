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Від вибуху авто СБУ на Донеччині загинув полковник Юрій Возний

Ще троє осіб перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості
У Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов'язків загинув співробітник СБУ полковник Юрій Возний.
Від вибуху авто СБУ на Донеччині загинув полковник Юрій Возний Юрій Возний. Фото: ssu.gov.ua

Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля, повідомила прес-служба СБУ.

Ще троє осіб перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості. Слідство веде Військова прокуратура.

У прес-службі зазначили, що Возний став двадцять третім співробітником СБУ, який віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.

Як повідомляв iPress.ua, у вівторок, 27 червня, в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль зі співробітниками СБУ.

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28 06 2017 16:15
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