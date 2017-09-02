У вбивстві "Гіві" зізналися його підлеглі, – ЗМІ

Вбивство командира бойовики називають помстою товаришів по службі, нібито, кинутих "Гіві" під час бою під Авдіївка

Вбивство ватажка терористичного угрупування "Сомалі" Михайло Толстих, відомого за прізвиськом Гіві, здійснили його ж поплічники.

Російський "доброволець" Ігор Мильцев, який назвався членом "Сомалі" розповів про вбивство Гіві, - повідомляє російське видання "Новая газета".

Мильцев заявив, що він відомий за позивним "Француз" і організував замах на Гіві ще з трьома бойовиками з того ж терористичного угрупування.

Вбивство одного з ватажків терористів Мильцев назвав помстою за "товаришів по службі", яких Гіві покинув під острілами своєї ж артилерії в Авдіївці.

"Йому помстився б будь-хто", - сказав бойовик, який назвався Мильцевим.

Він спростував заяви бойовиків про поранення Гіві під час боїв під Авдіївкою і заявив, що ватажок "Сомалі" побоювався за своє життя і сам прострілив собі ногу, аби його забрали з місця обстрілів.

"Він думав, що ніхто цього не помітить, але ми помітили. Далі його забрали чергові лікарі на госпіталь. Після цього, будучи вже в Донецьку, він віддав наказ накрити (наші – "Новая газета") позиції з артилерії, незважаючи на те, що ми там були, він думав, що нас вже немає в живих!", - сказав "Француз".

Він додав, що просто так Гіві не міг покинути позиції бойовиків, тому що це було б дезертирством і ватажок "ДНР" Олександр Захарченко наказував "стояти до кінця".

"І тут він, напевно, зрозумів, що це все - кінець. Прострелив собі ногу і почав кричати. Його потягли медики, а через півтори години нас накрила своя ж артилерія", - додав він.

Також, за словами Мильцева, після вбивства Арсенія Павлова (Мотороли), Гіві боявся за своє життя і перевіз родину до Придністров'я, куди і сам планував втекти. Утім, його нібито не випустили з окупованої Донеччини.

"Француз" стверджує, що наразі сам перебуває в околицях Донецька.

"Я в розшуку ("МДБ ДНР") і поранений трохи, ще три людини пішли в підпілля. Захару (ватажок "ДНР" Олександр Захарченко ) тепер є, за що переживати", - додав він.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото: скріншот "Новая Газета"

Нагадаємо, 8 лютого бойовики терористичної "ДНР" повідомили про загибель одного зі своїх ватажків Михайла Товстих з позивним "Гіві".

З початку російської агресії на сході він очолював підрозділ бойовиків "Сомалі". У його смерті бойовики традиційно звинуватили Україну.

"Гіві" був підірваний у власному кабінеті в Донецьку. Також, у соцмережах з'явилися перші фото і відео з місця передбачуваного вбивства "Гіві".