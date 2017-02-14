ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул зареєстрував законопроект щодо змін до регламенту, який дозволить нардепам виступати російською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вілкул хоче узаконити виступи в Раді російською
Текст законопроекту ще не опублікований
Фото: @APUkraine
Законопроект спрямований на недопущення обмеження права народних депутатів України та інших осіб на виступ рідною мовою мовних меншин під час засідання Ради та її органів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Текст законопроекту ще не опублікований.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій ініціював законопроект, за яким засідання парламенту відбуватимуться тільки українською мовою.
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14 02 2017 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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