Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Вірус атакував 22 установи, – Кіберполіція

Наразі сайт департаменту кіберполіції Нацполіції України не працює
В департаменті кіберполіції НПУ заявляють, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.
Вірус атакував 22 установи, – Кіберполіція Фото: timeoutinternet.com

Аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції.

"…надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це звернення як від державних, так і приватних установ. Зокрема, і від одного з мобільних операторів", - написав директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало у Facebook.

"Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються", - написав Тракало.

Він заявив, що після отримання таких звернень на місце виїжджають спеціалісти кіберполіції та інших профільних служб, "які працюють над протидією розповсюдження вірусу, а також ліквідацією його наслідків".

Наразі сайт департаменту кіберполіції Нацполіції України не працює.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Служба безпеки України повідомила, що поразка комп'ютерних мереж сталася з допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-ransomware (вірусу-здирника), який в даний час вивчається.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2017 18:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.