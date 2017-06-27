Вірус атакував 22 установи, – Кіберполіція

В департаменті кіберполіції НПУ заявляють, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.

Аналогічні повідомлення надходять і до регіональних представництв Департаменту кіберполіції.

"…надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів. Це звернення як від державних, так і приватних установ. Зокрема, і від одного з мобільних операторів", - написав директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало у Facebook.

"Повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів продовжують надходити. Усі вони фіксуються", - написав Тракало.

Він заявив, що після отримання таких звернень на місце виїжджають спеціалісти кіберполіції та інших профільних служб, "які працюють над протидією розповсюдження вірусу, а також ліквідацією його наслідків".

Наразі сайт департаменту кіберполіції Нацполіції України не працює.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.