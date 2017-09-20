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Віце-мер Одеси пішла у відставку через пожежу у таборі "Вікторія"

Зінаїду Цвірінько звільнено з формулюванням "за власним бажанням"
Мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.
Віце-мер Одеси пішла у відставку через пожежу у таборі "Вікторія" Зінаїда Цвірінько Фото: dumskaya.net

Чиновницю звільнено з формулюванням "за власним бажанням". Заяву вона написала вчора, повідомляє Думская.

Звільнення Цвірінько пов'язане з трагедією в дитячому таборі "Вікторія", зазначає видання.

Нагадаємо, Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Крім того співробітники поліціі затримали та спільно з прокуратурою повідомили про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

У мережі з'явилося відео з нагрудної камери одного з пожежників, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. 

 

 

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