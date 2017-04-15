Війна з КНДР? Японія повідомила про початок активних дій

Рада національної безпеки Японії обговорила, як у разі загострення ситуації евакуювати 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї

Уряд Північної Кореї може здійснити низку активних дій вже в квітні.

Про це заявив глава Міністертва закордонних справ Японії Фуміо Кисида, повідомляє ТАСС.

"У квітні в КНДР відзначаються різні річниці - беручи до уваги попередній досвід, ми вважаємо, що варто очікувати активних дій", - сказав міністр.

Тим часом, рада національної безпеки Японії обговорила, як у разі загострення ситуації евакуювати 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї, пише The Telegraph.

Разом із тим, у Токіо побоюються ризику паніки серед громадськості через надто активну підготовку до війни.

У зв'язку з можливими ядерними випробуваннями Північної Кореї (ракетний пуск або ядерне випробування на честь 105-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена) ударна група ВМС США вирушила до Корейського півострова. У відповідь на це Пхеньян заявив про готовність до війни.

Зазначимо, Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої, 12-ї, модифікації керованої ядерної бомби B61.