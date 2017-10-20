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Військові Іраку взяли під контроль місто, де відбулось протистояння з курдами

Жодна зі сторін не надала інформації про жертви в боях
Іракські сили взяли під свій контроль останній район у багатій нафтою провінції Кіркук після тригодинної битви із курдськими загонами "Пешмерга".
Військові Іраку взяли під контроль місто, де відбулось протистояння з курдами Фото: afp.com

Район Альтун Купрі або Перде курдською мовою знаходиться на дорозі між містом Кіркук, який іракські сили захопили 16 жовтня, та Ербілем, столицею напівавтономного регіону Курдистану на півночі Іраку, який проголосував на референдумі 25 вересня за незалежність. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у службі безпеки Іраку.

Речник іракських військових повідомив, що сили, що складаються з підрозділів іракської контртерористичної служби, федеральної поліції та груп під назвою "Популярна мобілізація", які мають підтримку Ірану, розпочали просування в район Альтун Купрі вранці 20 жовтня.

За даними джерел, курдські загони "Пешмерга" відступили з міста, яке розташовано на річці Заб, після сутичок з іракськими силами.

Повідомляється, що жодна зі сторін не надала інформації про жертви в боях.

Нагадаємо, що понад 100 тисяч курдів залишили іракське місто Кіркук після того, як у понеділок його захопили іракські війська.

Раніше в Іракському Курдистані заявили про атаку урядових сил на їх позиції в Кіркуку.

Це сталося після того, як автономний курдський регіон Іраку направив туди шість тисяч бійців як підкріплення, що стало відповіддю на повідомлення про перекидання в цей район іракської армії з бронетехнікою.

Повернення Кіркука під контроль іракської армії пов’язане із референдумом курдів про незалежність, на якому курди підтримали відокремлення. Референдум не визнав ні Ірак, ні інші країни світу.

 

Довідка: Іракський Курдистан - курдське державне утворення у складі Іраку. Згідно конституції Іраку, курди мають статус широкої автономії. На сьогоднішній день Курдистан є єдиною стабільною і відносно благополучною частиною Іраку.

Курдські сили також контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.

"Демократичні сили Сирії" (SDF) – це об'єднання арабських підрозділів і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яке користується підтримкою коаліції під проводом США. Нещодавно вони звільнили Ракку, яка була фактичною столицею ІДІЛ у Сирії.

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20 10 2017 18:59
ТЕГИ: Ірак, курди
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