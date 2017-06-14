Військові медики отримали 20 нових санітарних машин
"Це повна прохідність, кліренс, умови для роботи медпрацівника, найбільша кількість тяжкопоранених, яких можна евакуйовувати... Умови, починаючи з кондиціонера і закінчуючи медичним обладнанням та забезпеченням штучного дихання і багато іншого, про що в 2014 році ми не могли навіть мріяти", - зазначив Порошенко, повідомляє сайт Президента.
Фото: president.gov.ua
Він також повідомив, що триває процес оновлення, осучаснення і поставок військової техніки. Зокрема, сьогодні був представлений новітній мобільний рентген-кабінет і нова мобільна операційна, оснащена за останнім словом техніки.
"Якщо не буде можливості евакуювати, операції на кращому обладнанні будуть проводитись безпосередньо на місці розташування мобільної операційної", - сказав Порошенко, зазначивши, що ця мобільна операційна відправляється в Авдіївку.
Крім того, за його дорученням державне оборонне замовлення цього року передбачає закупівлю понад 100 одиниць медичної повнопривідної санітарної військової техніки.
Нагадаємо, з початку проведення АТО на Донбасі загинули 38 військових медиків, понад 200 отримали поранення.
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