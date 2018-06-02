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Військову Нацгвардії, яка шпигувала на Росію, засудили до чотирьох років

Жінка збирала та передавала спецслужбам РФ відомості, що становлять державну таємницю.
Солом’янський райсуд Києва обрав 4 роки позбавлення волі для жінки-військовослужбовця Нацгвардії за звинуваченням у державній зраді.
Військову Нацгвардії, яка шпигувала на Росію, засудили до чотирьох років Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

За даними спецслужби, засуджену, яка працювала техніком-оператором відділу інформаційного забезпечення Центральної бази зберігання Нацгвардії, завербовав генштаб збройних сил РФ під час її візиту до сестри, яка мешкає в Москві, - повідомляє у Facebook прес-центр Служби безпеки України.

СБУ з'ясувала, що після цього жінка збирала та передавала спецслужбам РФ відомості, що становлять державну таємницю.

Правоохоронці затримали її у жовтні 2017 року.

"Під час досудового слідства жінка повністю розкаялась у діях на шкоду національним інтересам України та надала повне сприяння слідству", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, Корецький районний суд Рівненської області засудив до 14 років позбавлення волі агента російської розвідки, затриманого в Рівному в жовтні 2016 року.
 

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06 02 2018 17:44
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