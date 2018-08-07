В'їзд до "Тунелю Кохання" у Клевані зроблять платним

В'їзд до туристичної зони відпочинку "Тунель кохання" на Рівненщині буде платним з 16 липня.

Як повідомили в адміністрації Клеванської селищної ради, в'їзд автомобільним транспортом від 1 до 5 осіб коштуватиме 20 грн за одне авто, в'їзд автомобільним транспортом від 6 до 20 осіб – 50 грн. В'їзд автомобільним транспортом від 21 та більше людей – 100 грн.

Велосипедний та пішохідний проїзд/прохід залишиться безкоштовним. Окрім того, мешканцям Клеванської ОТГ та учасникам АТО (ООС) проїзд/прохід також обіцяють залишити безкоштовним.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір посилити відповідальність туроператорів.