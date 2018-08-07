ВІДПОЧИНОК НОВИНИВ'їзд до туристичної зони відпочинку "Тунель кохання" на Рівненщині буде платним з 16 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В'їзд до "Тунелю Кохання" у Клевані зроблять платним
Мешканцям Клеванської ОТГ та учасникам АТО (ООС) обіцяють залишити безкоштовний в'їзд
Фото: bigpicture.ru
Як повідомили в адміністрації Клеванської селищної ради, в'їзд автомобільним транспортом від 1 до 5 осіб коштуватиме 20 грн за одне авто, в'їзд автомобільним транспортом від 6 до 20 осіб – 50 грн. В'їзд автомобільним транспортом від 21 та більше людей – 100 грн.
Велосипедний та пішохідний проїзд/прохід залишиться безкоштовним. Окрім того, мешканцям Клеванської ОТГ та учасникам АТО (ООС) проїзд/прохід також обіцяють залишити безкоштовним.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір посилити відповідальність туроператорів.
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08 07 2018 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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