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Візит Яценюка на "Стіну" можна розглядати як приховану політичну рекламу, – КВУ

Подивитися на процес будівництва на харківській ділянці Арсеній Яценюк прибув разом з очільником МВС Арсеном Аваковим
Візит екс-прем'єра України Арсенія Яценюка, який зараз не обіймає жодної державної посади, на кордон України в Харківській області можна розглядати як приховану політичну рекламу.
Візит Яценюка на "Стіну" можна розглядати як приховану політичну рекламу, – КВУ Фото: mvs.gov.ua

Про це заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Комітет Виборців України" Олексій Кошель у коментарі "Громадському радіо".

Йдеться про реалізацію проекту "Стіна" на межі з Росією. Подивитися на процес будівництва на харківській ділянці Яценюк прибув разом із діючим очільником МВС Арсеном Аваковим.

"Це виглядає нелогічно. З одного боку він є лідером парламентської політичної сили і тому цілком природньо, що його супровід чинного міністра міг би допомагати комунікації між Урядом і Парламентом, тобто він може гарантувати, що фракція "Народний фронт" підтримає ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Тобто певна логіка є, але принаймні ззовні ми бачимо всі ознаки того, що це можна розглядати як приховану політичну рекламу, тому що не виключено, шо Арсеній Яценюк може балотуватися на пост президента", – сказав Кошель.

Ще одним підтвердженням того, що візит Яценюка можна розглядати як політичну рекламу Кошель вважає розгортання ним останнім часом компанії політичної реклами по Україні.

Натомість, за словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, Яценюк їздив подивитися виконання проекту з укріплення кордону з Росією, який він започаткував, будучи прем'єр-міністром.

"Він просто як прем'єр-міністр започаткував цей проект у 2014 році. Тому він як автор проекту та керівник фракції мав повне право подивитися, на якій стадії проект. І там не тільки він був, там і народні депутати були, і представники профільного комітету, які так само схвалювали цей проект. Нічого дивного в його присутності там немає", – додав Шевченко.

Нагадаємо, 24 листопада Арсен Аваков та Асеній Яценюк відвідали будівництво "Стіни" на кордоні з Росією на Харківщині. За словами міністра внутрішніх справ, проект готовий на 47%. Його продовжили до 2021 року – через недофінансування.

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24 11 2018 23:12
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