Вкрадені Януковичем гроші повернуть в держбюджет до липня, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що кошти від спецконфіскаціі активів колишніх чиновників режиму Віктора Януковича надійдуть до державного бюджету в першому півріччі 2017 року.

"Ми заклали в спецфонд таких коштів 12 млрд грн за все і розподілили їх за різними програмами, але я вважаю, що в першому півріччі буде можливо говорити про те, що ці кошти надійдуть уже в державний бюджет", - заявив прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю, відповідаючи на питання про можливість надходження коштів від спецконфіскаціі активів Януковича до держбюджету, інформує Еспресо.TV.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.