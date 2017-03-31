Вкрадені Януковичем гроші повернуть в держбюджет до липня, - Гройсман
"Ми заклали в спецфонд таких коштів 12 млрд грн за все і розподілили їх за різними програмами, але я вважаю, що в першому півріччі буде можливо говорити про те, що ці кошти надійдуть уже в державний бюджет", - заявив прем'єр на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві в п'ятницю, відповідаючи на питання про можливість надходження коштів від спецконфіскаціі активів Януковича до держбюджету, інформує Еспресо.TV.
Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.
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