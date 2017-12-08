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Влада острова Гуам роздає жителям листівки з рекомендаціями на випадок атаки КНДР

У випадку ядерного удару людям в першу чергу радять не дивитися на вибух
Влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких зазначено, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.
Влада острова Гуам роздає жителям листівки з рекомендаціями на випадок атаки КНДР Фото: AFP

Брошури надруковані на двох сторінках. Перше з попереджень - не дивитися на спалах або вогняну кулю, так як це може засліпити, повідомляє The Washington Post.

Також в листівці повідомляється, як визначити безпечний притулок. Надруковані рекомендації, як позбутися від одягу, в разі потрапляння на нього радіоактивних матеріалів, як очистити шкіру і волосся.

Нагадаємо, що офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

У свою чергу Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

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12 08 2017 10:40
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