Власники авто на єврономерах повинні доплатити, – Гройсман

Для цього можна переглянути ввізні ставки і, можливо, щось оптимізувати

Власники автомобілів на єврономерах повинні платити ввізне мито на рівних умовах з іншими автовласниками.

Про це в інтерв'ю НВ розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я вважаю, що всі повинні бути в рівних умовах. І думаю, що всі повинні розмитнювати автомобілі за правилами, які є для всіх однаковими", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що для цього можна переглянути ввізні ставки і, можливо, щось оптимізувати.

За словами Гройсмана, в Україні на авто з єврореєстрацією їздять багато добропорядних людей. Однак, на таких авто також здійснюється велика кількість злочинів, наїздів і вбивств.

"І знайти винуватців неможливо. Такі машини потрібно реєструвати, правильно адмініструвати", - зазначив він.

Також прем'єр нагадав, що уряд подав закон, який є базовим для посилення відповідальності за грубе порушення правил дорожнього руху.

У ньому написано про реєстрацію таких автомобілів, щоб можна було чітко розуміти, хто на них їздить.

"Я впевнений, що це буде хороший крок для легалізації тих, хто управляє цим транспортом", - додав Гройсман.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.