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Власницю нерозмитненого Cadillac оштрафували на 3,6 млн грн

Машину жінці привіз іноземець
На жительку Одеси митники наклали штраф у 3,6 мільйона гривень за використання нерозмитненого автомобіля.
Власницю нерозмитненого Cadillac оштрафували на 3,6 млн грн Фото: з вільних джерел

Одеситка Світлана зі своїм чоловіком два роки тому взяли автомобіль Cadillac Escalade 2007 року випуску за довіреністю. Їм його привіз іноземець, повідомляє спільнота "ДжеДАІ" на своїй сторінці у Facebook.

Після цього у сім'ї почалися проблеми з поліцією і митницею.

"Я сиділа в стоячому автомобілі з вимкненим двигуном. Тут підійшли поліцейські й запитали документи. Потім вони забрали ключі і документи на машину. Поліцейський сів за кермо Cadillac, мене посадили в машину поліції, і поїхали на митницю", - розповідає Світлана.

На митниці на водійку автомобіля склали протокол про ухилення від сплати податків і постановили виплатити 3,6 мільйона гривень штрафу - 300% від вартості розмитнення автомобіля.

Суд виніс останнє рішення - штраф необхідно сплатити. Митники розповіли, що нерідко йдуть на різні хитрощі, щоб зловити порушників.

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"У нас працівник однієї з митниць просто викликає таксі на іноземних номерах прямо в митницю та складає протокол", - сказав Олексій Сівірін, заступник директора департаменту ДФС України.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області працівники управління захисту економіки Національної поліції спільно з обласною прокуратурою викрили масштабну схему отримання хабарів за безперешкодне ввезення в країну автомобілів з іноземною реєстрацією.

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07 11 2017 15:15
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