Власницю нерозмитненого Cadillac оштрафували на 3,6 млн грн

На жительку Одеси митники наклали штраф у 3,6 мільйона гривень за використання нерозмитненого автомобіля.

Одеситка Світлана зі своїм чоловіком два роки тому взяли автомобіль Cadillac Escalade 2007 року випуску за довіреністю. Їм його привіз іноземець, повідомляє спільнота "ДжеДАІ" на своїй сторінці у Facebook.

Після цього у сім'ї почалися проблеми з поліцією і митницею.

"Я сиділа в стоячому автомобілі з вимкненим двигуном. Тут підійшли поліцейські й запитали документи. Потім вони забрали ключі і документи на машину. Поліцейський сів за кермо Cadillac, мене посадили в машину поліції, і поїхали на митницю", - розповідає Світлана.

На митниці на водійку автомобіля склали протокол про ухилення від сплати податків і постановили виплатити 3,6 мільйона гривень штрафу - 300% від вартості розмитнення автомобіля.

Суд виніс останнє рішення - штраф необхідно сплатити. Митники розповіли, що нерідко йдуть на різні хитрощі, щоб зловити порушників.

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"У нас працівник однієї з митниць просто викликає таксі на іноземних номерах прямо в митницю та складає протокол", - сказав Олексій Сівірін, заступник директора департаменту ДФС України.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області працівники управління захисту економіки Національної поліції спільно з обласною прокуратурою викрили масштабну схему отримання хабарів за безперешкодне ввезення в країну автомобілів з іноземною реєстрацією.