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Внаслідок отруєння у львівському ресторані постраждали 20 осіб

Стан всіх госпіталізованих пацієнтів середньої важкості
У Львові кількість постраждалих внаслідок отруєння у ресторані Панська чарка зросла до 20 осіб.
Внаслідок отруєння у львівському ресторані постраждали 20 осіб Фото: firtka.if.ua

Такі дані оприлюднив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 19 осіб, серед яких двоє дітей, були госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної лікарні, ще одна особа – в інфекційне відділення Новояворівської районної лікарні, ще одна особа перебуває на амбулаторному лікуванні.

Попередніх діагноз усіх постраждалих - гостра кишкова інфекція. Стан всіх госпіталізованих пацієнтів середньої важкості.

Нагадаємо, у Львові за три дні 11 людей отруїлися після харчування у ресторані "Панська чарка".

 
 
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20 10 2017 11:49
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