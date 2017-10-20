Внаслідок отруєння у львівському ресторані постраждали 20 осіб

У Львові кількість постраждалих внаслідок отруєння у ресторані Панська чарка зросла до 20 осіб.

Такі дані оприлюднив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 19 осіб, серед яких двоє дітей, були госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної лікарні, ще одна особа – в інфекційне відділення Новояворівської районної лікарні, ще одна особа перебуває на амбулаторному лікуванні.

Попередніх діагноз усіх постраждалих - гостра кишкова інфекція. Стан всіх госпіталізованих пацієнтів середньої важкості.

Нагадаємо, у Львові за три дні 11 людей отруїлися після харчування у ресторані "Панська чарка".