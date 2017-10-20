CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові кількість постраждалих внаслідок отруєння у ресторані Панська чарка зросла до 20 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Внаслідок отруєння у львівському ресторані постраждали 20 осіб
Стан всіх госпіталізованих пацієнтів середньої важкості
Фото: firtka.if.ua
Такі дані оприлюднив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Зазначається, що 19 осіб, серед яких двоє дітей, були госпіталізовані до Львівської обласної інфекційної лікарні, ще одна особа – в інфекційне відділення Новояворівської районної лікарні, ще одна особа перебуває на амбулаторному лікуванні.
Попередніх діагноз усіх постраждалих - гостра кишкова інфекція. Стан всіх госпіталізованих пацієнтів середньої важкості.
Нагадаємо, у Львові за три дні 11 людей отруїлися після харчування у ресторані "Панська чарка".
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20 10 2017 11:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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