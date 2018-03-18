Внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 218 дітей
Про це повідомила очільниця Моніторингової місії Фіона Фрейзер, пише DT.UA.
"У 2017 році ми зафіксували 7 смертей: 1 – внаслідок артобстрілу, 6 – у результаті необережного поводження з вибухонебезпечними пережитками війни. Зі 138 дитячих смертей, пов'язаних з конфліктом, 95 були зафіксовані на території, контрольованій збройними групами, 35 – на території, контрольованій урядом, і у 8 випадках поки не встановлено, хто контролював місце інциденту", – зазначила вона.
Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, через війни і крайню бідність 264 млн дітей і підлітків по всьому світу не ходять в школу. В середньому раз на тиждень відбувається один випадок смерті або поранення дитини внаслідок конфліктів. Щороку в різних країнах світу сотні мільйонів дітей та неповнолітніх стають жертвами насильства.
Станом на 2017 рік в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 1 млн дітей.
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