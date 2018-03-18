Внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 218 дітей Діти гинуть внаслідок обстрілів і необережного поводження з вибухонебезпечними предметами

З початку збройного конфлікту по обидві сторони лінії зіткнення, згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини, загинули 138 дітей (91 хлопчик та 47 дівчаток), а також 80 дітей у збитому літаку МН-17. Усього — 218 загиблих дітей.

Фото: obozrevatel.com

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію