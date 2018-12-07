Водії автомобілів з єврономерами заблокували виходи з Ради

На вулиці Інституцькій сталася сутичка мітингувальників з депутатом Михайлом Гаврилюком

Водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.

Мітингувальники заблокували усі наземні виходи з території Ради на площу Конституції та вулицю Грушевського.

Учасники блокування не випускають депутатів, журналістів та просто працівників парламенту.

Вони скандують "Ганьба" і "На роботу", повідомляє "Українська правда".



Фото: Українська правда

Виходи з підземних переходів з будівлі Ради на вулиці Шовковичну і Садову також блокують учасники акції.

Вони вимагають від депутатів проголосувати законопроект про розмитнення "євроблях", хоча спікер уже закрив засідання.



Фото: Українська правда

У той же час, як повідомляє кореспондент, більшість депутатів вийшло із приміщень комітетів, і у парламенті нікого не залишилося.

Окрім того, на вулиці Інституцькій сталася сутичка мітингувальників з депутатом Михайлом Гаврилюком, учасники акції кинули його на землю і ледь не побили.

Також, як повідомив "РБК-Україна" заступник глави БПП Олексій Гончаренко, мітингувальники пошкодили автомобіль одного з народних депутатів.

"Це сталось сьогодні. Автомобіль, який пошкоджено, здається, одного з наших колег", - повідомив Гончаренко.

За деякими даними, в автомобілі перебував нардеп Павло Пінзенник.

Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".