Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Водії автомобілів з єврономерами заблокували виходи з Ради

На вулиці Інституцькій сталася сутичка мітингувальників з депутатом Михайлом Гаврилюком
Водії автомобілів на єврономер в рамках "Акції за захист і доступну розмитнення" на вул. Грушевського в Києві заблокували виходи з Верховної Ради та пошкодили автомобіль одного з депутатів.
Водії автомобілів з єврономерами заблокували виходи з Ради Фото: ngu.gov.ua

Мітингувальники заблокували усі наземні виходи з території Ради на площу Конституції та вулицю Грушевського.

Учасники блокування не випускають депутатів, журналістів та просто працівників парламенту.

Вони скандують "Ганьба" і "На роботу", повідомляє "Українська правда".


Фото: Українська правда

Виходи з підземних переходів з будівлі Ради на вулиці Шовковичну і Садову також блокують учасники акції.

Вони вимагають від депутатів проголосувати законопроект про розмитнення "євроблях", хоча спікер уже закрив засідання.


Фото: Українська правда

У той же час, як повідомляє кореспондент, більшість депутатів вийшло із приміщень комітетів, і у парламенті нікого не залишилося.

Окрім того, на вулиці Інституцькій сталася сутичка мітингувальників з депутатом Михайлом Гаврилюком, учасники акції кинули його на землю і ледь не побили.

Також, як повідомив "РБК-Україна" заступник глави БПП Олексій Гончаренко, мітингувальники пошкодили автомобіль одного з народних депутатів.

"Це сталось сьогодні. Автомобіль, який пошкоджено, здається, одного з наших колег", - повідомив Гончаренко.

За деякими даними, в автомобілі перебував нардеп Павло Пінзенник.

Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".

Як уточнив у коментарі "112 Україна" начальник столичної поліції Андрій Крищенко, в центрі Києва проходить дві акції протесту. Під будівлею Верховної Ради мітингує організація "АвтоЄвроСила", а під урядом знаходяться працівники підприємства "ДніпроАзот". Всього, за даними поліції, в центрі Києва протестують до 5 тис. чоловік.

Нагадаємо, що депутати Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради внесли до парламенту законопроекти, ухвалення яких покликано вирішити проблему нелегального ввезення в країну авто "на єврономерах".

Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 07 2018 19:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.