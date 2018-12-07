Водії автомобілів з єврономерами заблокували виходи з Ради
Мітингувальники заблокували усі наземні виходи з території Ради на площу Конституції та вулицю Грушевського.
Учасники блокування не випускають депутатів, журналістів та просто працівників парламенту.
Вони скандують "Ганьба" і "На роботу", повідомляє "Українська правда".
Фото: Українська правда
Вони вимагають від депутатів проголосувати законопроект про розмитнення "євроблях", хоча спікер уже закрив засідання.
Фото: Українська правда
У той же час, як повідомляє кореспондент, більшість депутатів вийшло із приміщень комітетів, і у парламенті нікого не залишилося.
Окрім того, на вулиці Інституцькій сталася сутичка мітингувальників з депутатом Михайлом Гаврилюком, учасники акції кинули його на землю і ледь не побили.
Також, як повідомив "РБК-Україна" заступник глави БПП Олексій Гончаренко, мітингувальники пошкодили автомобіль одного з народних депутатів.
"Це сталось сьогодні. Автомобіль, який пошкоджено, здається, одного з наших колег", - повідомив Гончаренко.
За деякими даними, в автомобілі перебував нардеп Павло Пінзенник.
Як відомо, 11 липня центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".
Як уточнив у коментарі "112 Україна" начальник столичної поліції Андрій Крищенко, в центрі Києва проходить дві акції протесту. Під будівлею Верховної Ради мітингує організація "АвтоЄвроСила", а під урядом знаходяться працівники підприємства "ДніпроАзот". Всього, за даними поліції, в центрі Києва протестують до 5 тис. чоловік.
Нагадаємо, що депутати Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради внесли до парламенту законопроекти, ухвалення яких покликано вирішити проблему нелегального ввезення в країну авто "на єврономерах".
Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.
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