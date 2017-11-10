Volkswagen заборонив продавати свої авто в Криму, однак заборону обходять, - РосЗМІ
Про це повідомляє видання "Ведомости" з посиланням на лист автодилерам від "Фольксваген груп рус" за підписом її гендиректора Маркуса Озеговича.
"Нічого нового в цьому повідомленні немає", - запевняє співрозмовник видання, близький до Volkswagen.
За його словами, з 2014 року щодо Росії діють санкції, відтоді до Криму машини спеціального призначення та вантажівки Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялися, "а лист-нагадування розсилається регулярно".
Такий лист дилерам прийшов вперше, стверджують тим не менш два дилери.
Озегович нагадує, що заборонено як прямий продаж автомобілів і запчастин, так і через посередників, при цьому обмеження стосуються компаній, які знаходяться в Криму або планують використовувати техніку на території Криму. Порушення санкційного режиму може призвести "до серйозних економічних наслідків, у тому числі до [відмови] від ввезення на територію Росії" вантажівок, спецтехніки і автобусів більш ніж на 10 місць.
Але спецтехніку і автобуси Volkswagen в Криму можна купити, запевнив видання продавець-консультант великого кримського автодилера. За його словами, замовник через кримський офіс автодилера може замовляти потрібну техніку, її купівлю документально оформлять в Москві, Новосибірську або Краснодарі, а потім доставлять в Крим. Те ж саме, каже він, можна зробити і з запчастинами. За словами консультанта кримського автодилера, зараз в наявності в Криму біля його центру залишився один комерційний автомобіль більш ніж на 10 пасажирів.
Як повідомляв iPress.ua, потужна японська компанія Toyota обходить санкції в анексованому Криму. Порушення зафіксовані на сайті державних закупівель і базі даних російської податкової. Так, у 2015 році для керівництва так званого "Кримського федерального університету", (до анексії Таврійський національний університет), купили Toyota Camry.
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