Вперше в історії конкурсу переможець минулого року тричі виступатиме на "Євробаченні-2017"

Під час пісенного конкурсу Євробачення-2017 переможниця минулорічного конкурсу співачка Джамала виступатиме тричі.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Євробачення-2017.

У першому півфіналі, який відбувається сьогодні, у вівторок, 9 травня, Джамала виступить двічі, а у фіналі 13 травня – ще один раз з прем’єрою пісні.

Сьогодні Джамала виступатиме з симфонічною версією пісні "1944". Також вона виконає композицію "Заманили", яка була написала у співпраці з етно-хаос колективом "ДахаБраха".

У фіналі відбудеться світова прем’єра нової композиції Джамали. Вона виконає нову пісню "I Believe in U", до якої залучить артистів зі своєї команди талант-шоу "Голос Країни" – Анну Куксу, Наіле Ібрагімову та Кемі Оке.

Нагадаємо, вчора PR-директор виконавиці Денис Козловський заявив, що Джамалі заборонили проходити червоною доріжкою під час офіційної церемонії відкриття Євробачення в Києві.

Перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", що відбувається в Києві сьогодні, 9 травня, замість минулорічної переможниці конкурсу Джамали відкрив поп-співак Monatik.