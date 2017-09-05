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Вперше в історії конкурсу переможець минулого року тричі виступатиме на "Євробаченні-2017"

Джамала виконає три пісні
Під час пісенного конкурсу Євробачення-2017 переможниця минулорічного конкурсу співачка Джамала виступатиме тричі.
Вперше в історії конкурсу переможець минулого року тричі виступатиме на "Євробаченні-2017" Фото: print screen

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Євробачення-2017.

У першому півфіналі, який відбувається сьогодні, у вівторок, 9 травня, Джамала виступить двічі, а у фіналі 13 травня – ще один раз з прем’єрою пісні.

Сьогодні Джамала виступатиме з симфонічною версією пісні "1944". Також вона виконає композицію "Заманили", яка була написала у співпраці з етно-хаос колективом "ДахаБраха".

У фіналі відбудеться світова прем’єра нової композиції Джамали. Вона виконає нову пісню "I Believe in U", до якої залучить артистів зі своєї команди талант-шоу "Голос Країни" – Анну Куксу, Наіле Ібрагімову та Кемі Оке.

Нагадаємо, вчора PR-директор виконавиці Денис Козловський заявив, що Джамалі заборонили проходити червоною доріжкою під час офіційної церемонії відкриття Євробачення в Києві.

Перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", що відбувається в Києві сьогодні, 9 травня, замість минулорічної переможниці конкурсу Джамали відкрив поп-співак Monatik.

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09 05 2017 22:30
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