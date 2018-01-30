Впродовж року в Україну не впустили більше 200 російських книжок

Серед видань, які таки отримали дозволи на ввезення, переважають світова, європейська та російська класика, світові бестселери та дитяча література

Держкомітет телебачення і радіомовлення станом на 1 січня 2018 року видав 221 відмову на ввезення видавничої продукції до України з території Російської Федерації.

"В умовах інформаційної війни держава не має права закривати очі на засилля російської видавничої продукції, що загрожує національній безпеці. З 1 січня 2017 року набув чинності закон щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту. Було запущено механізм контролю за виданнями, які ввозяться на територію України з держави-агресора (Російської Федерації, - ред.), тимчасово окупованих територій України. Станом на 1 січня 2018 року суб'єкти господарювання отримали дозволи на ввезення майже 9 тисяч найменувань видавничої продукції. Водночас надано 221 відмову. З них - 21 на підставі негативних висновків екерної ради Держкомтелерадіо у зв'язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена на території України", - заявив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко 30 січня під час розширеного засідання колегії Держкомтелерадіо, повідомляє "Укрінформ".

Така порівняно невелика кількість відмов, за його словами, пояснюється тим, що переважна більшість суб'єктів господарювання "відповідально поставились до вимог Держкомтелерадіо".

Серед видань, які отримали дозволи на ввезення, переважають світова, європейська та російська класика, світові бестселери та дитяча література.

За даними Державної фіскальної служби, ввезення видавничої продукції з Російської Федерації до України в другій половині 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року за товарною масою та вартістю зменшилась майже на половину. Так, вартість всієї легальної російської книжкової продукції, яка заходила на український ринок, торік не перевищувала 1,5 млн дол. США. Тоді як до початку вторгнення РФ на територію України цей показник становив понад 30 млн дол. США.

Відтак, акцентував Наливайко, запровадження дозвільної системи не лише стало на заваді пропаганді держави-агресора, а й створило нові можливості для розвитку вітчизняного книжкового ринку, задоволення попиту на перекладну, довідкову та наукову літературу.

Нагадаємо, у вересні минулого року Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив ТОВ "Етніктрейд" у видачі дозволу на ввезення з Росії книги Яна Кліма "700 новых устных тем по английскому языку" як пропагандистської.