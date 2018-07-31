ПОЛІТИКА НОВИНИТаку кількість штатних одиниць погодила Вища рада правосуддя на засіданні 31 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВРП визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді
У Вищому антикорупційному суді буде 39 суддів
Фото: gettyimages.com
"Вища рада правосуддя вирішила погодити кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 39 штатних одиниць, з яких 12 – кількість штатних одиниць суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - повідомляє "Українська правда".
Також, Верховна Рада ухвалила закон № 7441 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд. "За" законопроект із відповідною поправкою проголосували 254 народних депутатів.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
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31 07 2018 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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