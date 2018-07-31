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ВРП визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді

У Вищому антикорупційному суді буде 39 суддів
Таку кількість штатних одиниць погодила Вища рада правосуддя на засіданні 31 липня.
ВРП визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді Фото: gettyimages.com

"Вища рада правосуддя вирішила погодити кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 39 штатних одиниць, з яких 12 – кількість штатних одиниць суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - повідомляє "Українська правда".

Також, Верховна Рада ухвалила закон № 7441 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд. "За" законопроект із відповідною поправкою проголосували 254 народних депутатів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.

 
 
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31 07 2018 13:26
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