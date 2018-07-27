Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ, - Порошенко

"Для мене і для більшості українців є дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ"

Президент Петро Порошенко проводить зустріч із делегацією Вселенського патріарха, яка прибула до Києва на святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.

Відео зустрічі президент опублікував у своєму Twitter.

Зустріч з делегацією Вселенського Патріархату https://t.co/M5HgVVVyjc — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 липня 2018 р.

Порошенко також наголосив, що Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ. "Для мене і для більшості українців є дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ", - написав він.

За попередніми даними МВС, участь у хресній ході взяли до 20 тисяч людей. Зі свого боку митрополит Антоній заявив, що, за оцінками УПЦ (МП), в хресному ході взяли участь 250 тисяч людей.

Раніше журналіст Всесвітньо-броварського телебачення Олексій Середюк заявив, що його затримала поліція.