CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко проводить зустріч із делегацією Вселенського патріарха, яка прибула до Києва на святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ, - Порошенко
"Для мене і для більшості українців є дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ"
Фото: unian.ua
Відео зустрічі президент опублікував у своєму Twitter.
Зустріч з делегацією Вселенського Патріархату https://t.co/M5HgVVVyjc— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 липня 2018 р.
Порошенко також наголосив, що Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.
"Для мене і для більшості українців є дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ", - написав він.
За попередніми даними МВС, участь у хресній ході взяли до 20 тисяч людей. Зі свого боку митрополит Антоній заявив, що, за оцінками УПЦ (МП), в хресному ході взяли участь 250 тисяч людей.
Раніше журналіст Всесвітньо-броварського телебачення Олексій Середюк заявив, що його затримала поліція.
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27 07 2018 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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