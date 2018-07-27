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Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ, - Порошенко

"Для мене і для більшості українців є дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ"
Президент Петро Порошенко проводить зустріч із делегацією Вселенського патріарха, яка прибула до Києва на святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.
Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ, - Порошенко Фото: unian.ua

Відео зустрічі президент опублікував у своєму Twitter

Порошенко також наголосив, що Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.

"Для мене і для більшості українців є дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ", - написав він.

За попередніми даними МВС, участь у хресній ході взяли до 20 тисяч людей. Зі свого боку митрополит Антоній заявив, що, за оцінками УПЦ (МП), в хресному ході взяли участь 250 тисяч людей.

Раніше журналіст Всесвітньо-броварського телебачення Олексій Середюк заявив, що його затримала поліція.

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27 07 2018 18:57
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