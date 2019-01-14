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Вселенський патріархат оприлюднив текст Томосу про автокефалію ПЦУ

Документ опублікований англійською, грецькою та українською мовами
Вселенський патріархат у понеділок, 14 січня, опублікував текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.
Вселенський патріархат оприлюднив текст Томосу про автокефалію ПЦУ Фото: AP

Текст документа оприлюднений англійською, грецькою та українською мовами на сайті патріархату.

" …Ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України автокефальну церкву нашою духовною дочкою і закликаємо всі світові Православні церкви визнавати її як сестру і згадувати під ім'ям "найсвятіша церква України", як ту, яка має своєю кафедрою історичне місто Київ, і яка не може ставити єпископів або засновувати парафії за межами країни", - йдеться у документі.

Згідно з текстом Томосу, Православна церква України "визнає головою святійший апостольський і Вселенський патріарший престол, як і інші патріархи і предстоятелі".

Нагадаємо, що  Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

Читайте також: Перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.

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14 01 2019 21:59
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