Вселенський патріархат оприлюднив текст Томосу про автокефалію ПЦУ
Текст документа оприлюднений англійською, грецькою та українською мовами на сайті патріархату.
" …Ми визнаємо і проголошуємо встановлену в межах території України автокефальну церкву нашою духовною дочкою і закликаємо всі світові Православні церкви визнавати її як сестру і згадувати під ім'ям "найсвятіша церква України", як ту, яка має своєю кафедрою історичне місто Київ, і яка не може ставити єпископів або засновувати парафії за межами країни", - йдеться у документі.
Згідно з текстом Томосу, Православна церква України "визнає головою святійший апостольський і Вселенський патріарший престол, як і інші патріархи і предстоятелі".
Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
Читайте також: Перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?