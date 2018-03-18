Всі кандидати на пост глави РФ проголосували на виборах

Всі кандидати в президенти Росії проголосували на виборах.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Першим свій голос віддав діючий президент Росії Володимир Путін, останній - кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак. Собчак голосувала за відкріпним талоном. За її словами, вона вирішила спробувати цю систему. Всі кандидати, крім Бориса Титова, голосували в Москві. Титов - в селі Абрау-Дюрсо в Краснодарському краї.

Нагадаємо, що на пост президента Росії на виборах 2018 року претендують чинний глава держави Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак, лідер Партії зростання Борис Титов, лідер комуністів Росії Максим Сурайкін і кандидат від "Російського загальнонародного союзу" Сергій Бабурін".