Всі кандидати на пост глави РФ проголосували на виборах
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Першим свій голос віддав діючий президент Росії Володимир Путін, останній - кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак. Собчак голосувала за відкріпним талоном. За її словами, вона вирішила спробувати цю систему. Всі кандидати, крім Бориса Титова, голосували в Москві. Титов - в селі Абрау-Дюрсо в Краснодарському краї.
Нагадаємо, що на пост президента Росії на виборах 2018 року претендують чинний глава держави Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак, лідер Партії зростання Борис Титов, лідер комуністів Росії Максим Сурайкін і кандидат від "Російського загальнонародного союзу" Сергій Бабурін".
Нагадаємо, у Києві зранку 18 березня перекриті підступи до посольства Росії в Україні.
В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування вулиці Гагарінське плато, де розташоване консульство Росії.
Сьогодні, 18 березня, в Росії проходять вибори президента країни.
У п'ятницю у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.
В свою чергу, Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.
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