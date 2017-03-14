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Всіх затриманих учасників блокади ОРДЛО звільнено

Місцезнаходження всіх затриманих встановлено
Всіх затриманих у Кривому Торці учасників блокади ОРДЛО відпустили.
Всіх затриманих учасників блокади ОРДЛО звільнено

Про це написала віце-спікер Оксана Сироїд у facebook.

"За інформацією СБУ всіх затриманих уже звільнили. Нам вдалося розшукати шістьох із 46. У їхніх телефонах знищена вся інформація. Це ускладнює пошук. Попередньо хлопців тримали під вартою у відділках поліції Костянтинівки, Дружківки, Селідового, Покровська, Торецька, Бахмута", - написала вона.

Вона також заявила, що поліція, яка розігнала редут у Кривому Торці, порушивши закон, не забезпечила затриманим можливості поінформувати своїх близьких про свій стан і місце перебування, а також викликати адвоката.

Водночас нардеп Семен Семенченко написав у facebook, що місцезнаходження всіх затриманих встановлено. Семенченко також заявив, що в цей час на територію ОРДО вже були запущені поїзди.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини зі зброєю. Підставою для затримання стала відмова здати зброю.

Раніше в СБУ заявляли, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

"Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи", - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їхнього редуту на станції "Кривий Торець".

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