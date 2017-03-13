З'явилося відео затримання учасників торгової блокади Донбасу

СБУ і Нацполіція також показали вилучену зброю в учасників блокади

В ході операції з відпрацювання контрдиверсійних заходів у зоні АТО, 13 березня, було затримано 43 учасника торгової блокади Донбасу.

Користувач You Tube Юліанна Коптєва опублікувала відео з місця подій.

Пізніше в СБУ підтвердили, що затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини, які відмовилися здати зброю та інші засоби ураження. Справа в тому, що в зоні АТО заборонено цивільним ходити зі зброєю, навіть якщо на неї є дозвіл.

Активісти блокади уточнили, що розгін стався на залізничній станції Кривий Торець.

СБУ й сили Національної поліції України вилучили незареєстровану зброю на залізничному переїзді в Кривому Торці учасників блокади, повідомив у своєму Twitter директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко..

Судячи з фотографій, які Шевченко опублікував, були вилучені гранати, пістолети, перероблені автомати.

Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області опублікував відео вилучення зброї та боєприпасів у Кривому Торці.

В Адміністрації президента України заявили, що блокада заважає введенню точкових санкцій проти російських компаній і посередників, які будуть мати будь-які справи з "націоналізованими" українськими підприємствами на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, під час операції з відпрацювання контрдиверсійних заходів у зоні АТО, 13 березня, було затримано 43 учасника торговельної блокади Донбасу.



Пізніше в СБУ підтвердили, що затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини, які відмовилися здати зброю та інші засоби ураження. Справа в тому, що в зоні АТО заборонено цивільним ходити зі зброєю, навіть якщо на неї є дозвіл.



Активісти блокади уточнили, що розгін стався на залізничній станції Кривий Торець.

В свою чергу, активісти захопили Волинську ОДА через силовий розгін учасників залізничної блокади