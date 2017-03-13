З'явилося відео затримання учасників торгової блокади Донбасу
Користувач You Tube Юліанна Коптєва опублікувала відео з місця подій.
Пізніше в СБУ підтвердили, що затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини, які відмовилися здати зброю та інші засоби ураження. Справа в тому, що в зоні АТО заборонено цивільним ходити зі зброєю, навіть якщо на неї є дозвіл.
Активісти блокади уточнили, що розгін стався на залізничній станції Кривий Торець.
СБУ й сили Національної поліції України вилучили незареєстровану зброю на залізничному переїзді в Кривому Торці учасників блокади, повідомив у своєму Twitter директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко..
Судячи з фотографій, які Шевченко опублікував, були вилучені гранати, пістолети, перероблені автомати.
Зброя вилучена @ServiceSsu та @NPU_GOV_UA на залізничному переїзді у Кривому Торці у блокувальників. #поліція #сбу pic.twitter.com/bpU5OVJeHB— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 13 березня 2017 р.
Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області опублікував відео вилучення зброї та боєприпасів у Кривому Торці.
В Адміністрації президента України заявили, що блокада заважає введенню точкових санкцій проти російських компаній і посередників, які будуть мати будь-які справи з "націоналізованими" українськими підприємствами на окупованому Донбасі.
Нагадаємо, під час операції з відпрацювання контрдиверсійних заходів у зоні АТО, 13 березня, було затримано 43 учасника торговельної блокади Донбасу.
Пізніше в СБУ підтвердили, що затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини, які відмовилися здати зброю та інші засоби ураження. Справа в тому, що в зоні АТО заборонено цивільним ходити зі зброєю, навіть якщо на неї є дозвіл.
Активісти блокади уточнили, що розгін стався на залізничній станції Кривий Торець.
В свою чергу, активісти захопили Волинську ОДА через силовий розгін учасників залізничної блокади
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