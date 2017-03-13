Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

З'явилося відео затримання учасників торгової блокади Донбасу

СБУ і Нацполіція також показали вилучену зброю в учасників блокади
В ході операції з відпрацювання контрдиверсійних заходів у зоні АТО, 13 березня, було затримано 43 учасника торгової блокади Донбасу.
З

Користувач You Tube Юліанна Коптєва опублікувала відео з місця подій.

Пізніше в СБУ підтвердили, що затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини, які відмовилися здати зброю та інші засоби ураження. Справа в тому, що в зоні АТО заборонено цивільним ходити зі зброєю, навіть якщо на неї є дозвіл.

Активісти блокади уточнили, що розгін стався на залізничній станції Кривий Торець.

СБУ й сили Національної поліції України вилучили незареєстровану зброю на залізничному переїзді в Кривому Торці учасників блокади, повідомив у своєму Twitter директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко..

Судячи з фотографій, які Шевченко опублікував, були вилучені гранати, пістолети, перероблені автомати.


Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області опублікував відео вилучення зброї та боєприпасів у Кривому Торці.

В Адміністрації президента України заявили, що блокада заважає введенню точкових санкцій проти російських компаній і посередників, які будуть мати будь-які справи з "націоналізованими" українськими підприємствами на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, під час операції з відпрацювання контрдиверсійних заходів у зоні АТО, 13 березня, було затримано 43 учасника торговельної блокади Донбасу.

Пізніше в СБУ підтвердили, що затримали в зоні проведення антитерористичної операції 43 людини, які відмовилися здати зброю та інші засоби ураження. Справа в тому, що в зоні АТО заборонено цивільним ходити зі зброєю, навіть якщо на неї є дозвіл.

Активісти блокади уточнили, що розгін стався на залізничній станції Кривий Торець.

В свою чергу, активісти захопили Волинську ОДА через силовий розгін учасників залізничної блокади

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 23:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.