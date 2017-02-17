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Вступив у силу порядок перевірки е-декларацій чиновників

Порядок спецперевірки електронних декларацій розробило Міністерство юстиції
Від сьогодні, 17 лютого, набуває чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).
Вступив у силу порядок перевірки е-декларацій чиновників Фото: unn.com.ua

Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано в бюлетені "Офіційний вісник України".

Порядок спецперевірки електронних декларацій розробило Міністерство юстиції.

Згідно з порядком, початком здійснення перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття НАЗК рішення про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб'єкту декларування, і триває 60 календарних днів.

Також документом визначається механізм проведення НАЗК контролю та повній перевірці декларацій по своєчасності подання, правильності і повноті заповнення. Одночасно, НАЗК з'ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів і перевірить на наявність конфлікту інтересів і ознак незаконного збагачення.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.

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