Вступив у силу порядок перевірки е-декларацій чиновників

Від сьогодні, 17 лютого, набуває чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідну постанову Кабінету міністрів опубліковано в бюлетені "Офіційний вісник України".

Порядок спецперевірки електронних декларацій розробило Міністерство юстиції.

Згідно з порядком, початком здійснення перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття НАЗК рішення про проведення такої перевірки, про що повідомляється суб'єкту декларування, і триває 60 календарних днів.

Також документом визначається механізм проведення НАЗК контролю та повній перевірці декларацій по своєчасності подання, правильності і повноті заповнення. Одночасно, НАЗК з'ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів і перевірить на наявність конфлікту інтересів і ознак незаконного збагачення.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.