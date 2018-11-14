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ВВП України збільшився на 2,8% у третьому кварталі

Порівняно з 2-м кварталом ВВП збільшився на 0,4%
У липні-вересні 2018 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за попередніми даними збільшився на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.
ВВП України збільшився на 2,8% у третьому кварталі Фото: dt.ua

Порівняно з 2-м кварталом 2018 року ВВП збільшився на 0,4% (з урахуванням сезонного чинника і без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), повідомляє Державна служба статистики.

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, що в МВФ заявили, що високий рівень корупції коштує Україні в 2% зростання ВВП щорічно.

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14 11 2018 21:52
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