БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ липні-вересні 2018 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за попередніми даними збільшився на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВВП України збільшився на 2,8% у третьому кварталі
Порівняно з 2-м кварталом ВВП збільшився на 0,4%
Фото: dt.ua
Порівняно з 2-м кварталом 2018 року ВВП збільшився на 0,4% (з урахуванням сезонного чинника і без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), повідомляє Державна служба статистики.
Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.
Нагадаємо, що в МВФ заявили, що високий рівень корупції коштує Україні в 2% зростання ВВП щорічно.
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