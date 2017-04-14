Вибух біля бібліотеки в Петербурзі влаштував студент-хімік

Зараз потерпілий перебуває в лікарні

Слідчі встановили, що потерпілий 17-річний юнак є студентом першого курсу університету

Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.

"Захоплюючись хімією, він, зокрема, виготовив саморобний вибуховий пристрій", — йдеться в повідомленні.

Зараз потерпілий перебуває в лікарні. Слідчі планують допитати його, з дозволу лікарів, коли його стан здоров'я покращиться.

Співробітники правоохоронних органів вже провели обшук у нього вдома, під час якого вилучили предмети і документи, які мають відношення до розслідування.

Крім того, слідчі допитали його рідних і знайомих.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі біля бібліотеки імені Чернишевського на Василівському острові стався вибух.