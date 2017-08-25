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Вибух під Кабміном: постраждали родичі Героя України Чибінєєва

Зараз Чибінєєв перебуває у лікарні разом з дружиною, тещею та товаришем
Внаслідок вибуху на вулиці Грушевського 24 серпня було поранено родичів командира роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ ЗСУ, капітана Валерія Чибінєєва.
Вибух під Кабміном: постраждали родичі Героя України Чибінєєва Фото: facebook.com/romabra

Це він підтвердив кореспондентові "Громадського".

Чибінєєв зараз у лікарні № 17, куди доставили його дружину та тещу, а також друга родини.

Лікарка Київської міської клінічної лікарні №17 Наталія Бабій розповіла, що вчора були доставлені троє осіб, чоловік і дві жінки. Жінки були госпіталізовані.

Одна постраждала отримала медичну допомогу і була відпущена на амбулаторне лікування. Інша пацієнтка залишається у реанімаційному відділенні у стабільно тяжкому стані.

Нагадаємо, вчора внаслідок вибуху в урядовому кварталі у центрі Києва постраждали родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва – його дружина, теща і друг сім'ї. Двоє потерпілих перебувають у відділі політравм Київської клінічної лікарні №17.

Командир роти снайперів 79-ї миколаївської десантної бригади Валерій Чібінєєв отримав зірку Героя України у 2016 році під час військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ст. 115 ("Замах на умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб") Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух був спланованим терактом.

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25 08 2017 14:13
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