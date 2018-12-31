Вибух у будинку російського Магнітогорська: під завалами знайшли ще трьох загиблих

"Бачимо трьох загиблих, поки що дістати їх не можемо"

Рятувальники знайшли тіла ще трьох загиблих унаслідок вибуху газу в багатоповерхівці російського Магнітогорська. Відтак кількість загиблих зросла до семи.

"Бачимо трьох загиблих, поки що дістати їх не можемо, оскільки є ризик обвалення конструкцій", - сказав голова Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Росії Євген Зінічев, повідомляє "Громадське".

За його словами, спрогнозувати термін закінчення робіт поки неможливо, на це може знадобитися два дні.

"Складно сказати, навіть спеціалісти сказати не можуть. Приблизно, два дні", - сказав Зінічев.

За останніми даними, встановлюють місцезнаходження ще 35 жителів.

Він додав, що може здатися, ніби рятувальники не квапляться, проте на місці обвалення існують ризики для самих рятувальників.

Додамо, що губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську, повідомляється в документі, оприлюдненому на сайті губернатора.

Нагадаємо, що вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.