Вимагачів хабара за посаду в НАБУ покарали штрафом

Троє затриманих за вимагання $10 тисяч у кандидата на посаду детектива Національного антикорупційного бюро уклали угоди з прокурором про визнання винуватості.

Печерський райсуд Києва 29 грудня 2016 року ухвалив оштрафувати на 25,5 тисяч гривень кожного з цих громадян України – уродженців Грозного (РФ), м. Зугрес і с. Якубівка (Україна), - інформує "Українська Правда".

13 грудня обвинувачені уклали угоду про визнання винуватості із прокурором Довганем А.І., який є начальником управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генпрокуратури.

Відповідно до угоди з прокурором, кожен із засуджених має заплатити штраф у розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 грн.

Сторони дійшли згоди про звинувачення за ч.2 ст. 28 ККУ – вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, а також за ч.2 ст. 369-2 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

Трьох громадян затримали 1 листопада 2016 року у момент передачі частини коштів. Це сталося після того, як із заявою в НАБУ про вимагання хабара звернувся кандидат на посаду детектива.

За винагороду зловмисники обіцяли вплив на прийняття рішення першим заступником Директора Національного антикорупційного бюро як головою першої конкурсної комісії.

Встановлено, що один із затриманих видавав себе за співробітника НАБУ, використовуючи псевдопосвідчення працівника Бюро.

Зафіксовано два факти передачі коштів: 20 жовтня й 1 листопада 2016 року – у суші-барі й ресторані в центрі Києва. Спершу 1 тисячу доларів, потім ще 4 тисячі доларів.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.