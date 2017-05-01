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Випускників військових кафедр, які не служили, призиватимуть до армії, - генштаб ЗСУ

Термін служби складе 18 місяців
У 2017 році на військову службу у Збройні сили України призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів, але раніше не служили.
Випускників військових кафедр, які не служили, призиватимуть до армії, - генштаб ЗСУ Фото: скріншот

Офіцери запасу будуть нести службу, зокрема, і в зоні АТО, проте після відповідної підготовки, - заявив в ефірі радіо "Армія FM" заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Марк Андрусяк, передає ЛІГА.net.

"Ми плануємо в цьому році провести такий заклик офіцерів на військову службу. Такий вид служби називається" військова служба за призовом осіб офіцерського складу ", - сказав Андрусяк.

Також він додав, що термін служби складе 18 місяців. Щодо таких призовників діятимуть норми про збереження за ними робочого місця і зарплати.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби", що дозволяє певним категоріям військовослужбовців за бажанням звільнятися з контрактної служби.

Додамо, що Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.
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05 01 2017 18:38
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