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Порошенко погодив припинення контрактної військової служби за бажанням

Дія закону розповсюджується на тих військових, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби", що дозволяє певним категоріям військовослужбовців за бажанням звільнятися з контрактної служби.
Порошенко погодив припинення контрактної військової служби за бажанням Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

"Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення", - пояснив Порошенко, інформує прес-служба Президента

Дія закону розповсюджується на тих військових, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження. 

Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

"Це дає можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться у зоні проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.

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04 01 2017 14:29
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