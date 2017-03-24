Вища рада правосуддя звільнила 33 суддів
Таке рішення було прийнято під час засідання 23 березня, повідомляє прес-служба ВРП.
Більшість відповідних рішень стосуються суддів Луганської області, які "протягом тривалого часу відсутні на роботі без поважних причин, сприяють діяльності терористичної організації "ЛНР", зокрема, будучи суддями України, здійснюють правосуддя від імені самопроголошеної республіки".
Зокрема було звільнено суддів апеляційного та окружного адміністративного суду, а також кількох міських і районних судів Луганської області. Крім того, було звільнено суддів з Одеси та Криму.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генпрокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного суду Одеси Костянтина Бобовського.
Зазначимо, що 5 січня набув чинності закон "Про Вищу раду юстиції".
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