Висоцький: Без вирішення енергетичних проблем ми даємо Росії ключі від нашої національної безпеки (відео)

Неможливо залишати країну без тепла і світла, однак, необхідно прийняти відповідальне політичне рішення щодо енергетичної незалежності України від Росії та фейкових республік Донбасу.

"Я розумію аргументи української сторони. І мені зрозуміло, що для влади, Кабінету міністрів, навіть для мене як депутата, зараз залишити людей в кінці зими без опалення, без електроенергії, це буде ще більшою бідою, ніж зараз завезти потяг із вугіллям з непідконтрольної території. Але ця блокада - це симптом проблеми", - заявив народний депутат фракції “Народний фронт” Сергій Висоцький в ефірі "5 каналу".

"Мені, як парламентарю, у 2014 році розповідали деякі люди, що вигідно купувати газ у “Газпрому”. Але уряд Яценюка прийняв політичне рішення, що ми не можемо в стані війни з Росією закуповувати газ в агресора і залежати від країни-агресора. Так, нам казали, що це неможливо, однак, Уряд Яценюка і наш парламент зуміли реалізувати цю ідею", - підкреслив представник "Народного фронту".

"Бачити розрахунки і думати на наступний сезон, як ми можемо диверсифікувати поставки вугілля, бо ми не можемо закуповувати ресурси у анклавів, які залежать від Росії. Фактично ми даємо їм частку від нашої економіки, від нашої політики, від рішень - ключі до національної безпеки та оборони, бо ми розуміємо, що ЛДНР ніякі не республіки, а окуповані території, які залежать від Москви", - резюмував Висоцький.

Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.