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Визнання Росією паспортів "Л/ДНР" - це крок назад у конфлікті, - ОБСЄ

Визнання таких "документів" означає й визнання тих, хто їх видає
Визнання Росією документів бойовиків з Донбасу підривають зусилля щодо врегулювання конфлікту в Україні.
Визнання Росією паспортів "Л/ДНР" - це крок назад у конфлікті, - ОБСЄ Фото: aif.ua

Такі дії Кремля зашкодять можливостям зміцнити перемир’я на сході України. Понад те, це стало кроком назад від зусиль щодо припинення війни, при тому, що ця мета й так була достатньо далекою.

"Цей крок ускладнить виконання Мінських домовленостей. Рішення визнавати такі "документи", звичайно ж, фактично означає… визнання й тих, хто видає ці "документи", - заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаннієр в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Підписання президентом Росії Владіміром Путіним указу про визнання паспортів та інших документів квазідержавних терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" секретар РНБО Олександр Турчинов вважає виходом Російської Федерації з Мінського процесу.

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20 02 2017 09:03
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